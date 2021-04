Mõned tuttavad, juba vanad inimesed, on jaganud minuga muret, et sooviksid lasta ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Nad näevad, et Tallinnas ja Tartus on juba nooremad inimesedki seda teinud, aga nende kodumaakonnas öeldakse, et vaktsiini veel ei ole. Sama lugu oli minu vanematega Prantsusmaal, kus suurlinnades käib rekordkiirusega vaktsineerimine, kuid maapiirkondades väga kiiresti viirusesse suremine. See pani mind mõtlema, et meie ühise vaenlase, Covidi-pandeemia puhul pole mängus mitte ainult inimeste, vaid meie ühiskonna tervis, sest ühtsus ja solidaarsus on ühiskonnale seda, mis tervis on inimesele.