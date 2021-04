Siin avaldubki kohe üldpilt kuidas vastaspooled politsei kohalolekut protestidel kipuvad nimetama: protestijad ise kutsuvad seda «repressiooniks», samas kui võimude poolt on kasutusel termin «korra ja õiguse tagamine». Kui jääda seisukohale, et oma meelsuse avaldamine on demokraatlike õiguste alustala, siis on loomulik, et aktsiooni takistavaid ametkondi nimetatakse «repressiivseteks»; seda isegi juhul, kui politsei eesmärk on aktiviste kaitsta vastu-protestijate või vaenulikult meelestatud pealtvaatajate eest. Samavõrd on loomulik, et politsei kaitseb kodanikke ning riigi valitsejaid potentsiaalse ohu (nt. vägivalla) eest. Vaatamata sellisele tunnetuslikule vastasseisule on enamus Eestis ja ka teistes demokraatlikes riikides toimuvad protestid siiski rahumeelsed ning politsei kohalolek on vaevumärgatav.