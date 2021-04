Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kolmandat nädalat kestvatel valitsuskabineti eelarveläbirääkimistel on siiani lahtiseks küsimuseks diislikütuse aktsiisimäära tulevik. Kahjuks on Eesti majanduse väljavaateid suurelt mõjutava teema juures riik ja rahandusministeerium jaanalinnu kombel pea liiva alla peitnud ja pole avalikult kommenteeritud oma eelarvelaekumiste prognoosis kasutatud ilmseid valesid eeldusi. Nii üritatakse vaikimisi – ilma avalikku diskussiooni tekitamata – ära otsustada maksutõus, mille juures pole ühtegi võitjat peale parteiideoloogia.

Kõik objektiivsed numbrid ja ajaloolised trendid tõendavad, et diislikütuse aktsiisitõusust kaotab nii riigieelarve kui ka Eesti keskkonnaseis ja globaalne võitlus kliimamuutuste vastu. Kõige enam saavad sellest otsusest pihta aga Eesti majandus ja meie ettevõtete-inimeste ostuvõime.

Eksperdid ja ettevõtjad on hoiatanud, et riik ei saa endale mitu korda sama reha otsa astumist lubada – 2016. ja 2017. aasta aktsiisitõusud on näidanud, mis juhtub, kui Eestis kehtestatakse taas ELi üks kõige kõrgemaid diislikütuste aktsiisimäärasid (kõrgemalt oleks diislikütus maksustatud vaid Hollandis).