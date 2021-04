Rain Epler. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Endine keskkonnaminister Rain Epler (EKRE) kirjutab sellest, et RMK sõimamine on muutunud eesmärgiks omaette.



Üks võimalus loodust kaitsta on lõpetada kogu inimese (majandus)tegevus meid ümbritsevas keskkonnas. Ma usun, et kõik saavad aru selle mõtte absurdsusest ja teostamatusest. Palju mõistlikum on püüda tasakaalu poole. Eestis on paraku looduse, eriti metsa kaitsmine vastandumise ja ühiskonnas lõhe tekitamise allikas.

Aina rohkem on juhtumeid, kus täiskasvanud majandusmetsa kõrvale suvila ostnud (linna)inimene on kuri ja õnnetu, kui metsaomanik otsustab puid raiuma hakata. Eriti võimendub emotsioon juhul, kui tegu on riigimetsaga ning raiujaks RMK. On terve hulk inimesi, kelle jaoks RMK sõimamine on muutunud eesmärgiks omaette. Nukraks teeb, et ajakirjandus kajastab mõistlikku ja igati seaduslikku tegutsemist negatiivselt.

Käesoleva arvamuse kirjutamiseks andis ajendi Marek Tamme 6. aprilli Postimehes ilmunud artikkel «Kes peataks RMK?». Kui lugupeetud humanitaarteadlane oma suvila läheduses tehtava raie tekitatud emotsioonid kirja panna otsustab, võib veel kuidagi aru saada. Aga see, et suur päevaleht toda karjatust tiražeerib, lisamata juurde infot selle kohta, mida tegelikult teha plaanitakse, ning andmata sõna RMK-le, ei ole mu meelest ajakirjandus. Kas selline kajastus aitab õhutada «metsasõda»? Kindlasti!