Olukord, kus nii suur hulk Eestis elavaid muulasi eelistab elada Eesti suhtes vaenuliku riigi inforuumis ja keeldub vaktsineerimisest, kuna Putin on öelnud, et Sputnik on ainuke hea vaktsiin, ei ole demokraatlikus riigis aktsepteeritav ega eluterve olukord. Mitmed poliitikud ja ametnikud üritavad leiutada jalgratast, kuigi lahendus on väga lihtne. Kõik Kremli kanalid tuleb Eestis päevapealt kinni keerata.