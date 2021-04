Et perearstisüsteem vajab jätkusuutlikkuse tagamiseks olulisi ümberkorraldusi, ei ole uudis, ja lahendustega on tegeletud. Küsimus ei ole selles, et perearstisüsteemi käivitamisel enam kui 25 aastat tagasi oleks tehtud valesid otsuseid. Selle aja jooksul on toimunud muutused kogu ühiskonna tasandil, mis mõjutavad omakorda ka tervishoidu. Nimetagem siinjuures vaid mõni tähtsam: inimeste oodatava eluea, krooniliste haiguste arvu ning sellega seonduvalt terviseteenuste vajaduse tubli kasv, perearstiabi rolli tähtsustumine ning muutumine patsientidele üha olulisemaks esmaseks kontaktiks kogu tervishoius, tervisetehnoloogiate jõuline areng, jätkuv linnastumine, uue põlvkonna arstide karjäärivõimalused, mida kujundavad tugevalt üleilmastumine ja Euroopa Liidus vaba rände pakutavad võimalused.