Puutusin hiljuti taas kokku mõttekäiguga, et «Venemaa on lihtsalt sunnitud reageerima niimoodi, tal pole valikuid». Kuulasin, ohkasin ja püüdsin seletada nii, kuidas oskasin. Aga seejärel jäin mõtlema, et kuidas ja kuskohast sellised mõttekäigud meie heade kaaskodakondlaste pähe tekivad. Ja mida me saame sellega peale hakata?