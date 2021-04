Üleilmakooli eesmärk on aidata maailma eri paigus elavatel lastel säilitada ja arendada eesti keele oskust. Hea keeleoskus võimaldab mujal üleskasvajatel soovi korral mingil eluetapil Eestisse tagasi pöörduda, kirjutab Üleilmakooli juht Helja Kirber.

Üleilmakoolil on oma koht erinevate kooli- ja õppevormide seas. Välismaal koolis käival lapsel on nii ajaliselt kui ka sisuliselt raske õppida täismahus eesti kooliprogrammi järgi. Talle sobib paremini, kui õpetaja suunab teda olulisema juurde. Neile lastele, kes oskavad eesti keelt vähem, on tähtis leida tase, mis teda ära ei ehmataks, vaid innustaks.