Eks neid jutte ole olnud ennegi, et kodus koosolekut pidades on seljas vaid ilus särk ja jalas pidžaamapüksid. Aga kas tasub ennast täitsa lebotama lasta? Eriti kui oled rahvasaadik.

Kruusimäe ise toonitas, et tegelikult on ta alati oma riietuses väga korrektne olnud, kui ta on riigikogus pidanud esinema või küsima. Sel korral läks lihtsalt nii. Riigikogus pole eraldi reegleid kodukontoris viibijatele, kuid neilt eeldatakse ikkagi samasugust suhtumist nagu siis, kui istung toimub Toompea lossis.

Kas kodukontoris on võimalik tööd teha nii, et inimene lesib voodis ja allub vaba aja mugavustele? Kruusimäe näitas, et see pole võimalik. Sest, Tarmo, su küsimus jäi ju küsimata.