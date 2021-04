Uus kool sai uue juhi, on ilmselt kõige löövam pealkiri uudisele, et Timo Steinerist sai järgmisel aastal alustava Tallinna muusika- ja balletikooli direktor. Tegelikult pole päris uus ei direktor ega ka kool. Timo Steiner on juhtinud 2005. aastast Tallinna muusikakeskkooli, millele liidetakse uude moodustisse ka Tallinna balletikool ja Otsa kool. Koolide ühendamise üks peamisi põhjusi oli soov saada uus maja ja ühisel jõul on olnud parem seda ellu viia.