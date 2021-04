Praegusel ajal elame maailmas, kus üksteisega näost näkku kõnelemine on muutunud ohtlikuks, viirust levitavaks tegevuseks. Oleme sunnitud suhtlema läbi maski, häält moonutava helikanali ja uduse ekraani vahendusel või kirjalikul teel. Kas see tähendab, et meie suhtlus on ka millegi poolest vaesem? Ilmselt küll, sest vahetu suuline vestlus on tegelikult väga rikas mitmesuguse informatsiooni poolest, mis lisandub üksnes keeleliste vahendite, nagu sõnavaliku ja lauseehitusega edastatud sõnumile. Vestluse käigus annavad infot ka vestlejate kehakeel, näoilme, intonatsioon, hääl, kõnetempo, hääldusviis ja kindlasti veel palju muudki.