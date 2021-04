Perevägivalla ohvriks langevad ka pensionärid

Oluline on ära tunda perevägivalla algstaadiumit

Pandeemiakriis on lisanud perevägivallajuhtumite hulka

Perevägivald ei hooli vanusest, käed lähevad käiku ka vanematel inimestel. FOTO: Kristjan Teedema

Pandeemiaga suurenenud perevägivalda aitaks kõige paremini vähendada ennetustöö, kirjutab riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski (KE)

Politsei on möödunud aastal täheldanud raskete tagajärgedega perevägivalla episoodide arvu suurenemist. Kui 2019. aastal teatati 33 juhtumist ja 5 inimest hukkus oma kodus peksmise tagajärjel, siis mullu oli kokku 44 rasket episoodi ja 16 inimest hukkus.

Praegu võib juba kinnitada, et pandeemia teravdas tõepoolest perevägivalla probleemi Eestis. Perevägivalla ja üldse vägivallajuhtumite üldarv mõnevõrra vähenes, kuid pöördumisi kodus saadud raskete vigastustega oli rohkem. Endiselt on probleemiks, et perevägivald jääb varjatuks. Politsei hinnangul jääb umbes 50 protsenti koduvägivallajuhtumitest arvele võtmata. Uuringud kinnitavad ka seda, et Euroopa Liidus hakkab Eesti silma väikese protsendiga politseisse pöördumistega perevägivalla asjus. 2020. aastal sai politsei 16 377 signaali. See arv on iseenesest väga suur, kui aga mõelda, et niisama palju juhtumitest jääb pere siseasjaks, siis on olukord päris kurb.

On ilmselge, et pandeemiaolukord teravdas juba selletagi pingelisi suhteid mõnedes peredes. Võib isegi eeldada, et sunnitud karantiin oli vägivallatsejatele sobiv – ohvril jäi vähem võimalusi sotsiaalseteks kontaktideks.

Arvan, et meie perepoliitika üheks prioriteediks peab saama niisuguste tingimuste loomine, et noored saaksid algusest peale vajalikud teadmised tervete, täisväärtuslike ja võrdsete suhete loomiseks.

Statistika kinnitab, et perevägivald ei vali oma ohvrit rahvuse järgi. Esmajärjekorras mängivad rolli sellised tegurid nagu sugu, haridustase ja hõivatus tööga. 71 protsenti perevägivalla ohvritest on naised vanuses 34 aastat. Meeste hulgas on risk muutuda perevägivalla ohvriks kõrgem noortel, 25-aastastel. Pooltel naistest on kesk- või keskeriharidus. 16 protsenti naistest, keda peksab mees või elukaaslane, on kõrgem haridus. Üle poole kõigist perevägivalla ohvritest on töötud.

Kõige kurvem on selles statistikas ehk asjaolu, et 12 protsenti pensionäridest langevad perevägivalla ohvriks. Sageli on vägivallatsejateks nende lapselapsed või täiskasvanud materiaalselt kindlustamata lapsed, kellel on probleem alkoholiga. Eakad on niisuguses olukorras eriti haavatavad, kuna reeglina on neil piinlik ja hirm pöörduda politseisse või otsida kõrvalist abi. Neile kuuluvates korterites korraldatakse joominguid, pension aga läheb laste või lastelaste taskusse.

Vägivallatsejad on reeglina mehed (86 protsenti) vanuses umbes 40 aastat. 63 protsenti perevägivallatsejatest ei tööta, oma partnerile kahju tekitamise hetkel on 95 protsenti neist alkoholi mõju all, üks protsent narkojoobes. Reeglina ei ole nende meeste haridustase keskmisest või keskeriharidusest kõrgem.

Olen veendunud, et kõige parem meetod perevägivallaga võitlemiseks on ennetamine, mis peab algama koolis. Vanemate klasside neidudele ja noormeestele on vaja rääkida mitte ainult sellest, kuidas kasutada kondoomi ja vältida soovimatut rasedust, vaid anda teavet ka selle kohta, mida kujutavad endast timuka ja ohvri kaassõltuvad suhted, kuidas tunda vägivaldsed suhted ära algstaadiumis, kuidas neist lahkuda ja kust otsida abi, kui partner teeb füüsiliselt või ka psüühiliselt haiget. Tähtis on noortele selgitada hariduse ja eriala olulisust, mis aitavad neil tulevikus mitte olla sõltuvuses suhetest, mis põhjustavad valu ning on otseseks ohuks elule ja tervisele. Selliseid programme ja seminare on vaja läbi viia kohustuslikus korras, kuna kahjuks pole kõigil lastel toetava perekonna eeskuju.

Positiivne on see, et ühiskonnas räägitakse perevägivalla probleemist aina rohkem, politsei aga kutsub naabreid, lasteaia- ja kooliõpetajaid märkama lapsi, kelle peres on sageli vägivallajuhtumeid. Isegi kui last ennast ei peksta, aga ta on pidevalt selle tunnistajaks, kuidas pekstakse tema ema või isa, mõjutab see kahtlemata tema käitumist lähisuhetes.