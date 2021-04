Igal neljandal kohtutäituril on olemas oma infosüsteem. FOTO: Arvo Meeks

Riigi poolt kohustuslikuks tehtud kohtutäiturite infosüsteem võib tuua kaasa olukorra, et ära lõhutakse toimiv lahendus, aga uut samaväärset ressursipuuduse tõttu asemele anda pole, kirjutavad Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus ja Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei.

Riigikogu võttis vastu seaduse, millega kohustab kohtutäitureid 2024. aastast riigi andmekogudega andmeid vahetama vaid keskse infosüsteemi kaudu. See nõue on justkui karistus tublimatele ja edasipüüdlikumatele täituritele, kes on investeerinud oma IT-lahendustesse.