Kahe aasta tagune kevadpäev, 15. aprill 2019 jääb kogu maailma ajalukku kui päev, mil põles inimkultuuriloo sümbol Notre-Dame de Paris ehk Jumalaema kirik Pariisis. See on maailma suurimaid katoliiklikke pühamuid, mida külastasid päevas tuhanded inimesed. Kirik, mis on üle 850 aasta olnud maailma usu- ja kultuurisümbol, süttis põlema kohaliku aja järgi kell 18.50. Pärast põlengut võis paari päeva jooksul näha põlenud pühamust tõusmas suitsuviilu. Tulekahju põhjus ei ole tänaseni täpselt teada.