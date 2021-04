Tegelik vastus on tõenäoliselt see, et Putin ise pole veel otsustanud, millist tulemust ta soovib. Tal on vaja põhjalikku muutust. Bideni administratsioon pigistab teda sanktsioonidega. Venemaa majandus seisab paigal. Ukraina reformid on õigele rajale saamas.

Võib-olla kõige pakilisem on see, et Krimmiga on jama. See peaks olema Venemaa juhi väidetava strateegilise geniaalsuse musternäide. Tõepoolest, see on peaaegu selle ainus praktiline tulemus. Kreml kindlustab tulemust veelgi, ehitades rajatisi, mis näevad välja nii, nagu oleksid need mõeldud tuumarelvadele. Krimmi veepuudus pigistab. Veehoidlad on ammendatud. Terendab normeerimine. Vee importimine on kohutavalt kallis, lisaks kõigile teistele arvetele, mis Venemaad ees ootavad.