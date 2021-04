Parempoolsete kavatsused on olnud läbinähtavad, tehti katse erakonna juhtimine üle võtta ja muuta Isamaa ajaloolist maailmavaadet. Sellesuunaline tegevus ehitati üles aktiivsele vastandumisele, mis tipnes kolme tuntud, kuid erakonnaga otseselt mitteseotud inimese kaamera ette istutamisega, et saaks kogu Eestile kuulutada kui mõttetu on see partei ja tema liikmed. Mindi isiklikuks nii toas kui ka õues. Selles kontekstis võiks Priit Värgile tänase üleskutse eest «minna kohalikele valimistele ühtsena» anda suisa silmakirjateenri kuldkrooni.