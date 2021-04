Üks nakatunu päevas ja palju? Just nii, sest epideemiate kontrolli alla saamisel ei saa tegeleda šamanismiga. Ei saa jõllitada nakatumis- ning surmakõveraid ja arvata, et kui 1500 pealt on langetud 1000 ja 500 ning veel väiksema nakatunute hulga peale ööpäevas, siis ongi mure lahenemas.