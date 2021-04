Valitsus tahab visa järjekindlusega kiita heaks plaani diislikütuse madalama aktsiisimäära kehtivusaega mitte pikendada, mille eest erasektor on korduvalt hoiatanud ja soovitanud seda mitte teha. Mäletatavasti pärast diisliaktsiisi tõstmisi 2016. ja 2017. aastal kulus rahvusvahelistel veoettevõtetel umbes aasta, et tankimised Eestist välja viia. 2022 võime seega arvestada, et ettevõtetel kulub lähiriikidesse “kolimiseks” maksimaalselt vaid mõni kuu, kirjutab Neste Eesti AS peadirektor Dennis Antamo.