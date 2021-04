Eestis kehtib praktika, et isegi kui terviseprobleem tekib vahetult pärast protseduuri või ravimi manustamist, eeldatakse, et kui on võimalus, et kahjustus võis tekkida ka muul põhjusel, siis järelikult ei pruukinud see tekkida meditsiiniteenuse osutamisel, kirjutab jurist Henno Nurmsalu.