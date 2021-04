Film on noorima ja ühe kõige laiemalt tarbitava kunstiliigina oma olemuselt üks üsna imelik värk. Esiteks ja sisulisest aspektist vaadelduna liigub film suurel skaalal alates laialt tarbitavast peavoolukinost ja lõpetades n-ö imelike festivalifilmidega. Mõiste «film» alla mahub uskumatult palju, peale väljamõeldud filmide (mängu- ja anima-) on olemas ka dokumentaalid, lühi- ja hübriidfilmid, seriaalid. Selle kõige jaoks on jätkunud publikut, seda kõike on olnud ja loodetavasti on endiselt mõtet teha.