Demokraatia püsib ­usaldusel. Teades, et iga hääl loeb, käiakse valimistel, uskudes, et maksuraha ­kulutatakse ühiskonna hüvanguks, makstakse maksud, arvestades, et seadused on selleks, et kõik neid võrdselt täidavad. Demokraatlike ühiskondade inimesed on seaduskuulekad. Aga on ka neid, kes ei täida seadusi, püüavad võltsida valimistulemusi või lihtsalt ei usu demokraatiat kui usaldusel põhinevat ühiskonnakorda. Demokraatiaskeptikuid, «kõvasse käesse» või teistesse alternatiivsetesse võimalustesse uskujaid on alati palju. Vabas ühiskonnas saavad nad end väljendada ja suhelda omasugustega.