Loodusliku keskkonna saastamine on muutunud järjest teravamaks probleemiks. Seda võib näha juba meid ümbritsevas koduümbruses ja mujal looduses, kus aasta-aastalt jääb väikesi värvulisi aina vähemaks. Vähemaks on jäänud seega paiku, kus kevadhommikut täitis intensiivne linnulaul koos ööbiku laksutamisega, kirjutab elektriinsener Jüri Laurson.

Pole ka ime, sest viimastel aastakümnetel tänu inimtegevusele – metsade piiramatule lageraiele, maaharimisel ja taimekasvatusel taimekaitsevahendite intensiivsele kasutuselevõtule – on ilmnenud keskkonnasaaste suurenemine. See on avaldanud kahjulikku mõju inimeste, loomade, lindude ja teiste elusorganismide elutegevusele. Glüfosaadiga pritsitud aladelt – põldudelt, aedadest, linnahaljastustelt jne, kust lindudel on võimalik süüa taimemürki sisaldavat toitu –, on nende jätkusuutlik toiduahel halvenenud.