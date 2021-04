Selle asemel, et lapsikult jonnida, peaksime üksteist oma suures ühiskondlikus hädas toetama ja mõistma, kirjutab kirjanik ja joogaõpetaja Pamela Maran.

Me oleme üks pere, kus ühe laua taga kraaklevad õed-vennad ja päevategemistest väsinud ema keerab selja, isa paneb eiramiseks käima teleka. Vahel ehk veab, et ema pöörab pilgu ja manipuleerib ähvarduse abil: «Kui te kohe ära ei lõpeta, võite suvereisist ainult und näha!» Täpselt sama manipulatsioon on: «Kui te oma käitumist ei paranda, läheb kogu riik suveks lukku!»