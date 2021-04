Hiina Rahvavabariigi üha kasvav ja laienev mõjutustegevus ülemaailmses ulatuses, mille sihtmärgiks on nii akadeemilised Hiina-uuringud kui ka Hiinas toimuvat kajastav vaba ajakirjandus, on saanud ilmselgeks ning leidnud laialdast vastukaja meedias ja monitooringuaruannetes.

Hiina RV võimud on võtnud sihikule uurijad, ajakirjanikud ja institutsioonid, kelle tegevust peetakse Hiina suhtes vaenulikuks. Eeskätt puudutab see Hiina jaoks nn tundlikke teemasid, nagu mõnedel hinnangutel genotsiidi tunnustega repressioonid Tiibetis, Sise-Mongoolias ja Ida-Türkistanis (Xinjiangis) [ Minnpost , RKK , Diplomaatia , Newlines Institute ], usuvabaduse piiramine kogu riigis [ Bitter Winter , USCIRF ], õigusriigi põhimõtete ignoreerimine Hongkongis jne. Seejuures rakendatakse uurijate ja ajakirjanike jälgimist ja jälitamist, otsest hirmutamist, sanktsioone, Hiinast väljasaatmist ja viisakeelde, valeinfo levitamist, aga ka meelitamist ja äraostmist.

Hiinas töötavate ajakirjanike jälitamine ja nende töö takistamine ning riigist väljasaatmine; viimase aasta jooksul on tuvastatud vähemalt 18 välisajakirjaniku väljasaatmine Hiinast.[ BBC , EEAS ]

Suurbritannia Oxfordi Ülikoolis hiljuti sisse viidud kohustus üliõpilastele esitada oma Hiina-uuringute alaseid uurimistöid anonüümselt, et kaitsta eelkõige Hongkongist pärit üliõpilasi Hiina RV võimude võimalike repressioonide eest, milleks annab neile võimaluse eelmisel aastal kehtestatud nn Hongkongi riikliku julgeoleku seadus.[ The Guardian ]

Ülalöeldust lähtuvalt leiame, et Eesti ei saa ega tohi jääda Hiina RV kasvava survepoliitika ja mõjutustegevuse suhtes passiivsele ja äraootavale seisukohale, kuna just väikeriigid on sellise mõjutuse osas kõige haavatavamad.[RKK] Eesti peab riikliku poliitikaga (koostöös EL-i ja teiste riikidega) looma ja tagama endale võimekuse Hiina RV mõjutustegevust pidevalt jälgida ning rakendada vajadusel kiireid vastumeetmeid, kaitsta nii oma kodanike kui ka siin õppivate ja töötavate välismaalaste, eelkõige Hiina, Hongkongi ja Macau üliõpilaste julgeolekut ning tagada kõigile akadeemilised vabadused Hiina uuringute alal.