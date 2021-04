Avatuse ja suletuse vastandamine on Eesti poliitilises kommunikatsioonis väga levinud. Üks pool - see avatust hindav - on väidetavalt uuendusmeelne, mitmekesisust pooldav, nutikas, positiivne ja sõbralik, teine aga vanameelne, kapselduv, rumal, kuri ja võõraid vihkav.

Taavet Hinrikus, kes koos 14 IT-ettevõtjaga tegi aprillikuus 50 tuhande euro suuruse annetuse Eesti 200-le, Reformierakonnale, sotsiaaldemokraatidele ja Isamaa parempoolsetele, sõnas, et eelkõige oli sooviks muuta Eesti paremaks: «Meie toetame avatud Eestit. Ma arvan, kui Eesti on väike riik ja kui me ehitame siia suured müürid ümber, siis see kuidagi ei tööta parema Eesti nimel. Ainuke, mis töötab, on see, et me oleme avatud teistsugustele suhtumistele, teistsugustele inimestele, oleme avatud Euroopale ja kogu maailmale.» Hinrikuse sõnul tuleks Eestile kasuks just avatum migratsioonipoliitika.