Usun, et kui otsime kusagilt isamaalist keskkonnapoliitikat, siis üks koht, kust seda otsida, on Hando Runneli soovitus teha aatelisi eelistusi majandusliku kasu arvelt. Ja mitte üldsõnaliselt, jättes võimaliku majanduskulu üksikomanike ja niigi raskustes olevate maaelanike kanda – kulu, mis tekib näiteks sellest, et lendoravatele sobivate pesapuude säilitamiseks keelatakse mõne külamehe ja ajaloolise talu hoidja majandustegevus täiesti. Ühiskond peab tunnetama seda väärtust ja maksma metsa- ja maaomanikele muinsus- ja looduskaitseliste väärtuste hoidmise kinni, siis teevad nad seda rõõmuga.