Maailma mastaabis on Tallinn pigem väike, kogukonnalaadne asum. Samas on mul põlise tallinlasena keeruline nõustuda olukorraga, kus esmatasandi meditsiiniabi uueks normiks tuleb pidada perearsti füüsilist distantseerumist oma nimistu piirkonnast, kirjutab kolme lapse ema, meedik Mustamäelt Gültšara Karajeva (SDE).

Perearstisüsteemi loomise algusaastatel kõlanud kriitika ei ole vaibunud siiani. Lapsevanemana ei saa nõustuda sellega, et mu pidevalt asukohta vahetanud Mustamäe perearst kolis lõpuks Ülemistesse. Järelepärimisele, kes on idee autor, tuli lakooniline vastus, et terviseamet ei näe selles mitte mingit probleemi.

Kuus aastat tagasi pandi minu toona 11-aastasel lapsel Tallinna lastehaiglas kaks kätt kipsi. Kõige eredamalt on meeles õe küsimus, kas mul on auto. Kahjuks olin piisavalt naiivne ja vastasin jaatavalt. Selle peale öeldi, et siis sõidate edaspidi sidumisele Ida-Tallinna keskhaigla lastepolikliinikusse, kuna neil on niigi palju patsiente. Ehk tulenebki selline vabalt liikuva perearsti plaan ametnike arusaamast, et igas korralikus Eesti peres on auto ja «kel janu, sel jalad».