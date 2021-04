Postimehe Arvamus ja Kultuur 2. aprilli väljaandes on otsitud vastust küsimusele miks arenenud riikides, sh Eestis sündimus viimastel kümnenditel enam taastetasemeni ei küündi. Analüüsi tulemusel jõuab artikli autor järeldusele: «Lääne feministlik identiteedipoliitika on põhjustanud homoseksuaalsuse kiire kasvu noorte naiste hulgas ja soovahetuse epideemia. Tagajärjed on viinud sündimuse mõnes lääne heaoluühiskonnas viimase aastakümne jooksul enneolematult väikeseks.»