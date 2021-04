Juba üle aasta maailma riikide tähelepanu keskmes olnud pandeemia on suutnud varjutada kliimakriisi aktuaalsuse tajumist ning pidurdada seda puudutavate oluliste otsuste vastuvõtmist. Nii Eestis kui ka väljastpoolt on juhitud tähelepanu sellele, et Eesti energiamajanduse arengukava ja Eesti riiklik energia- ja kliimakava (mõlemad aastani 2030) on vananenud juba nende vastuvõtmise hetkel ega ole piisavalt ambitsioonikad.