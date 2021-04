Tahaksin kirjutada nendest haigetest, kes kahjuks surevad, ja kelle teekond haiglatesse oli nende elus viimane. Mäletan, et koroonapandeemia esimese laine ajal olid pildid USAst, Inglismaalt, Itaaliast, Prantsusmaalt ja Hispaaniast masendavad. Telepildis näidatud ülerahvastatud intensiivraviosakonnad, laipade vedu ja sängitamine oli nagu elu hoopis teiselt planeedilt. Tol ajal mõtlesin, kus on see kiidetud tsiviliseeritud maailma tervishoiusüsteemi korraldus. Meie kogu aeg ju püüdsime neile järele jõuda. Covid-19 pandeemia piksevälk lõi tolle kiidetud tervishoiusüsteemi paugupealt töövõimetuks ja näitas meile kõigile, et kiitsime seda asjatult. Tegelikult osutus süsteem täielikult abituks koroonapandeemia ees.

Nüüd kolmanda laine ajal on kõik see, mis oli eelmisel aastal eeltoodud riikides, jõudnud osaliselt ka meieni. Kui eelmisel aastal suri meil esimese laine ajal iga päev mõni üksik patsient, siis nüüd on need arvud juba hoopis teised – kümme ja enamgi. Tõepoolest, intensiivraviosakondades aidatakse väga paljusid patsiente, kuid kahjuks üliraskes seisundis inimesi pole alati siiski võimalik päästa. Just surijate probleemidest tuleks rääkida.