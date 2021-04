Inimeste õiglustunde pidev laienemine ja sellest tingitud väärtuste ümberhindamine on paratamatu arengu tulemus, kirjutab kirjanik Olev Remsu

Võibolla ma eksin – ja parem olekski –, ent ­mulle tundub, et käimasoleva sadakonna aasta jooksul jõuame uutesse väärtus­tesse, uutesse sotsiaal- ja individuaalsuhetesse. Mis eile oli veel ­kahtlane ­ja mida tehti salaja, on homme vabadus.

Meie, eestlaste, eripära on ­asjaolu, et väljudes sügavalt uuendusvaenuli­kust (mõned perestroika-aastad ei loe) N. Liidust, sattusime ­pulbitsevasse meelemuutusesse, mis oli ­Euroopas juba mõnda aega kestnud. Siit ka meie mõne ringkonna suurem trots, ­suurem alalhoidlikkus kui mujal, näiteks Lääne-Euroopas.

Jätan järgnevast mõtiskelust koroona täielikult kõrvale, ehkki nii mõnigi vaimulik on kuulutanud, et pandeemia on jumala vits soodoma ja komorra eest, kuhu ühiskond jõudnud.