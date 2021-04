Alates 2018. aasta detsembrist on Rõuge kooli köök samm-sammult võtnud kasutusele mahetoorainet ning praeguseks on üle 20 protsendi tavatoidust vahetatud maheda vastu. Idee sündis algselt lapsevanemate peas, kelle mõttega liitusid peagi kooli kokad, juhtkond ja kohalikud maheeksperdid. Ühiselt tõstatati küsimus, mis on koolilõuna puhul oluline ning millised on selle varjatud võimalused.

Kitsalt lähenedes võib toit tõesti olla lihtsalt kütus, et lapsed pika koolipäeva nõrkemata vastu peaksid. Ent toit võib olla ka palju enamat. Toit on tervis, kui on õigesti komponeeritud. Toidu tootmine on osa majandusest. Toidu tootmiseks kuluvad ressursid on osa keskkonnast.