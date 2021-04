Lääneeuroopalikus kultuuriruumis vajus see mõiste külma sõja järgsel ajal liigagi kiiresti unustusse. Mul on väga selgelt meeles, kuidas uue millenniumi alguses Uppsala ülikoolis õppides nägin seal sageli T-särke kirjadega CCCP, mõnel veel suurelt ka sirp ja vasar sinna juurde maalitud. Panin üllatusega tähele, et millegipärast ekstrapoleeriti see veider (pseudo)nõukogudemeelsus ka tollase Venemaa ja Putini käitumisele. Seda hoolimata tõigast, et putinism oma seguga rahvuslikust kauboikapitalismist, konservatismist ja õigeusumeelsusest peaks igal korralikul vasakpoolsel inimesel ihu vastikusest värisema panema.