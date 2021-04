Urmas Sõõrumaa tegeleb joogaga, Urmas Sõõrumaa teeb talisuplust, Urmas Sõõrumaa mängib tennist, Urmas Sõõrumaa on kuu aega pimedas koopas, Urmas Sõõrumaa läbib edukalt NATO kehalised katsed, Urmas Sõõrumaa tõmbab parkimismajas lõuga kanalisatsioonitoru küljes, Urmas Sõõrumaa korduvalt Patarei vanglas, Urmas Sõõrumaa loob uue turvafirma, Urmas Sõõrumaa ratsutab, jne lood tema aktiivsusest. Meil inimestel Eesti spordis on küll hea meel, et ülemjuhatajal nii hästi läheb, aga mis see väga meisse puutub, me valisime Urmas Sõõrumaa 7/24 Eesti sporti arendama vastavalt tema ülisuurtele plaanidele ja lubadustele. Millest suurim oli tuua järgmise nelja aasta jooksul Eesti sporti 100 000 000 eurot.