Oma teo kohta ei osanud Aunaste meediale suurt midagi kosta, kuid mida sa sellise asja peale ikka ütled? «Tõesti mul ei ole mitte midagi öelda. Mul tõesti on hinges piinlikkusetunne, kahetsen ja et nii naiivseid ja rumalaid otsuseid üks nii vana inimene ikka veel teeb. Seda ma võin aga küll lubada, et sellel teemal ma räägin elus viimast korda,» poetas Aunaste pärast juhtunut. Loodetavasti see nii ka on, sest ta rääkis sel teemal elus juba teist korda.