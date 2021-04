Äärmuslikud olukorrad toovad inimestes esile äärmuslikke omadusi. Paljudel. Need, kes on teinud vigu ja eksinud, saavad näidata end eksimatutena. On ju nii, et eelmise aasta kevadest saati on ametlikku koroonakriisi juhtimist saatnud viga vea otsa. Algas see probleemide alahindamisega, mida vürtsitati lootusega, et ehk läheb kõik üle.