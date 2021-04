Miskisugune eksistentsiaalne elukas pureb meid, eestlasi, ikka ja jälle tagumikust selle sündimuse pärast. Osa ajab ta meeleheitlikult vähemuste kallale, noorte naiste kallale, takistades mõistmast, et see on meeste asi punktipealt sama palju kui naiste asi, on heterote asi ja oleks ka vähemuste asi, kui neil ainult lastaks rahulikult olla ja oma elu elada. Ja loomulikult on see ka vanemaealiste härrade asi, kes selles diskussioonis domineerima kipuvad.