Vältimatu vajadus arutu raiskamise lõpetamise, fossiilkütustest loobumise ja elurikkust hoidva maakasutuse järele on toonud Eesti arvamusruumi pikalt oodatud diskussiooni, kus erinevatest vaatenurkadest on asutud tõlgendama rohepöörde sisu ning kogu paketi mõju Eestile. On hea, et see arutelu on lõpuks käima läinud, kuid tundub, et sisuliselt edasi viivaid argumente esineb vähe. Eks see on ka loomulik – teemaga ja taustaga alles tutvutakse. Püüan koondada mõned mõtted, mis ikka ja jälle esile kerkivad, kuid mille põhjendatus jääb nõrgaks ning nende jätkuv läbinätsutamine ei lisa enam midagi juurde. Ehk aitab selline pisut robustne koondamine lugejal argumentides paremini orienteeruda ning tervikuna kogu diskussiooni pisut avaramalt pinnalt näha.