Vähemalt kolmandik Euroopa hoonetest on ehitatud enne Teist maailmasõda ja seetõttu on ka ajalooliste hoonete energiatõhus ülalpidamine oluline. Eestis on suur osa vanematest hoonetest paksude müüridega kivimajad või puitehitised. Nende puhul ei toimi vatti ja kilesse pakkimine, samas võib nende energiasäästu saavutamine olla lihtsam kui kaasaegsete hoonete puhul.

Kõige kriitilisema tähtsusega on see, millega me hoonet kütame – kas see on kaval taastuvlahendus või fossiilkütusel kaugküte. Rohelepe pakub välja energialahendusi, mis ühelt poolt põhinevad taastuvressurssidel, teisalt ei lähtu pelgalt ühest hoonest, vaid hõlmavad suuremaid komplekse ja terveid piirkondi – ka sellisel juhul muutub energiaarvutus oluliselt. Oluline on ka märgata, et vanadele majadele tõhusate lahenduste leidmine toetab kogukondi ja ennetab energiavaesust. On aeg käivitada seni peaaegu olematu koostöö energiasektori ja muinsuskaitse vahel, et leida nii tehnoloogiliselt kui ka visuaalselt häid lahendusi.