Viskame kõigepealt õhku väite, et praegune ühiskonnaelu on oma olemuselt neurootiline. See väljendub selles, et ükskõik mis muutusele ühiskonnas reageeritakse tavalisest suurema hirmu, ärevuse, mure, viha ja süütundega. See on põhjustatud keerulisest kompleksipuntrast, aga üheks osiseks on kindlasti see, et moraalinormid muutuvad inimelu jaoks liiga kiiresti. Siin pole muidugi midagi uut – alati on kurdetud selle üle, et noorus on hukas. Kas aga on olnud aega, kus «hukas» olemine tähendab hoopis leebemat, rahumeelsemat, sallivamat ja õrnemat ellusuhtumist kui vanemal põlvkonnal tavaks? Lumehelbekestena määratletakse ju malbeid androgüünsevõitu noori, kes ei pane kõvasti pidu, ei loobi majade aknaid sisse, kaitsevad loodust ja loomi, on sallivad peaaegu kõige vastu maailmas, välja arvatud oma vanemate põlvkond. Kipub vist olema nii, et see vanemate põlvkond on sündinud 1960ndatel ja neile omistatakse lumehelbekeste poolt kõik halb, mis maailmas parasjagu nende tundeid riivab.