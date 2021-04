Hiljuti tuli Lüganuse vallavalitsus välja reformiplaaniga liita kõik viis valla kooli kokku Kiviõli 1. keskkooliga. Tegemist oli nn pehme reformiga, millega õppepunktid esialgu säilinuks (ehkki on rõhutatud, et valla üle 680 õpilase mahuvad ka ühte kooli ja enamate ülalpidamine ei ole jätkusuutlik), ent Lüganuse põhikool oleks jätkanud kolmeklassilisena. Väärika ajaloo, looduslähedase õppekeskkonna, viimase aasta seisuga kasvutrendis ja heade õpitulemustega kooliga seotud kogukond oli plaanist heitunud. Kooli kaitseks koguti üle 700 allkirja. Kui see ei andnud tulemusi, algatati petitsioon, liikumine «Eesti kool on eesti keele kodu» aitas levitada infot Eesti ühiskonnas laiemalt. 25 Lüganuse kooli vilistlast ja toetajat tegid pöördumise haridusministrile, nende hulgas tunnustatud keeleteadlane Jüri Viikberg. Olukorrale tõmbasid tähelepanu ka Isamaa poolitikud, muuhulgas Tõnis Lukas, kelle abikaasa on Lüganuse kooli vilistlane. See kõik avaldas mõju ja pärast enam kui 1000 allkirja kogunud petitsiooni üleandmist vallavõimudele märtsi lõpus reform peatati.