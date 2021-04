Loomulikult on kiirus liikuvuses üks olulisemaid näitajaid, aga ka turvalisus, kvaliteet, mugavus, ligipääsetavus ja hind. Kui me räägime väljaspool Tallinna asuval trassil kiiruse tõstmisest, siis ei tohi olla bussides ühtegi seisvat ega külgsuunas istuvat sõitjat. Vaja on rohkem otseliine, vähem peatusi, kohalikud etteveod sõlmpunktidesse, piletimüük bussis ainult e-piletiga. Kui me räägime Tallinnast, siis ühistranspordil peavad siin olema omad rajad, eriti tipptundidel.