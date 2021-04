Seni on Eestis rangelt kasutusel tõmbekeskusekeskne liikuvusmudel, kuid see on tänastes vajadustes aegunud. Analüüsides üle-eestiliselt bussiplaane, sõidavad maaliinid kesklinnas justkui tupikusse. Linna suurusest olenemata tuleb maakonnaliine pikendada vähemalt linna teise serva. Veelgi mugavam oleks sõitjale keskust läbivad liinid kokku liita, et tekiksid radiaalliinid. Eelkõige annab see reisijale võimaluse saada otse, pikaldaste ootamiste ja tülikate ümberistumisteta sihtkohta, olenevalt sõidu eesmärgist lisaks ka kolmandasse-neljandasse keskuskohta.