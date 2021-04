Tartu linnavalitsus tegi riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku rahastada puidust hoone ehitamist Südalinna kultuurikeskusele, mille «pindala suurusjärk on 22 000 m2, millele lisandub maa-alune parkla». Kuna lubatud ehitusalune pind on 7111 m2, siis kõik see kokku tähendab, et Süku on kolmekorruseline hoone, mille kandekonstruktsioonid on puidust ja kuulub kas TP2 või TP3 tulepüsivusklassi.