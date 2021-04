Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Ruslan Homtšaki andmetel on Venemaa paigutanud piki Ukraina piiri 28 pataljoni taktikalist gruppi: Brjanski, Voroneži ja Rostovi oblastisse ning Krimmi. Sõjalise eksperdi Pavel Felgenhaueri sõnul on kõik sõltumatud tegelased Donbassis likvideeritud. Viimane oli Oleksandr Zahhartšenko, kellel olid omad rahastamisallikad ja sõltumatud relvajõud. Kuid ta kõrvaldati. DPRi ja LPRi praegused juhid on fiktsioon, nad ei juhi mitte midagi. Valitsusvastaste üksused Donbassis (14 brigaadi, polku ja allüksust kuni 28 000 mehega) koosnevad hea väljaõppe ja lahingukogemusega sõjaväelastest, kes on Novotšerkasskis asuva 8. kaardiväearmee operatiivjuhtimise all. Sealsamas põhja pool asub 150. diviis – Donbassis paiknevate Vene vägede peamine reserv, tohutult suur. Samuti asub sellel territooriumil kuni 2000 inimesest koosnev sõjaliste nõustajate ja instruktorite struktuur. Lisaks on Rostovi oblastisse täiendavalt paigutatud kuni 12 pataljoni taktikalisi gruppe, mis vajavad täieliku lahinguvalmiduse saavutamiseks 1–2 päeva.