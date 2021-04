Olen enamasti õigeks pidanud mitte kaasa minna valitsuse kõikvõimalike koroonatõrjeotsuste kritiseerimisega. Rahulolematuid jätkub niigi. Üks asi on teha iga päev kümneid ja sadu tuhandeid inimesi puudutavaid otsuseid ja hoopis teine asi on metsatalus kirjatöid tehes oma vaktsineerimisjärge oodata. Kannatlik tuleb olla.

Riigi paindumatusele annab mingi vastuse Euroopa statistika, mis näitas, et muidu kiirelt süstiv Eesti on hädas just kõige eakamate riskirühmani jõudmisega. Mõistetav on ka täispingel töötavate haiglate mure, mida vanemaealiste raskes seisus patsientide juurdevool tekitab.