Sügisel sai ETVst vaadata dokumentaalfilmi «Mida Amazon meie kohta teab?». Filmis rääkis oma loo naine, kes palus Amazonil endale saata kõik tema kohta kogutud andmed. Selgus, et ainuüksi Amazonis tehtud ostude otsingute põhjal suutis platvorm kindlaks teha, millal oli naine haige või millal vaevles unetuse käes. Rääkimata koostatud profiili põhjal talle suunatud reklaamidest. Küllap on viimast nii mõnigi internetikasutaja märganud. Otsid Google’ist saapaid ning järgmisel hetkel on Facebook täis saabaste ja muude jalanõude reklaame. Nii lihtne ja mugav! Jah, ilmselt on see paljude esimene mõte. Kõik, mida ma tahan, tuleb mulle ise kätte.