Üle maailma on tulnud aasta jagu näiteid, kuidas linnad aitavad kriisiga võidelda, tehes rohkem kui pelgalt minimaalne koolide, haiglate, ühistranspordi, prügiveo ja muu olme korraldamine. Paljud linnajuhid annavad endast kõik, kasutades avalikku ruumi inimeste tervise ja majanduse toetamiseks. Nendes linnades nähti ette teist ja kolmandat lainet ning mõisteti, et kriis on alati lisaks kannatustele ka võimalus otsustavateks muutusteks. Kohalikul tasandil on suur võimalus teha olulisi otsuseid, mis aitavad otseselt kaasa inimeste vaimse ja füüsilise tervise taastumisel.