Kontrollimatute himudega täiskasvanu saab oma tahtmist lapseohtu noorte peal edukamalt ellu viia suletud kollektiivides, lisaks kodule ja spordimeeskonnale ka koolis, kirikus, üliõpilas- või skaudiorganisatsioonis. Hooliv lapsevanem soovib last kodust välja saates olla aga kindel, et keegi tema võsukesega vahepeal ei vägivallatse. Üks võimalus on tundma õppida kõiki õpetajaid, treenereid, sõpru ja tuttavaid ning neid kullipilgul jälgida. Sama riski aitab maandada ka kõrgem eapiir, sest 16-aastane noor on küpsem, kui ta oli aasta-kaks varem, ning temaga manipuleerimine ei õnnestu enam niisama lihtsalt.