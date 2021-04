Tihti räägitakse eelkõige lapsest, kes on endast aastaid vanemaga seksuaalsuhtes, aga unustatakse ära teine pool, enamasti temaga teadlikult manipuleerinud või teda peibutanud ja ähvardanud täiskasvanu, kelle taktikepi järgi suhe kulgeb, kirjutab noortenõustaja ja Tartu Ülikooli seksuaaltervise keskuse naistearst Made Laanpere.

Eestis plahvatas järjekordne arutelu seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmisest. Loodetavasti saab pikk teekond sel korral õnneliku lõpu. Abstraktsetele arvudele puhuti sisse päris elu, kui mitu ohvrit julges oma lapse- või noorukieas juhtunud lugusid avalikult jagada. Eestis tavaks olnud vaikimist arvestades on see väga vapper tegu. Minu siiras lugupidamine kõigile julgetele, sest vaid nii saab näidata, et tegu pole üksikjuhtumitega.